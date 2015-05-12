Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2015)

1 доллар - 1,0484 манат

12 мая, 2015 09:51

https://report.az/storage/news/f5b30f0f1c3907f66db788a97d4876e4/4d19f83d-b9b0-4b48-87d5-ec7ebd0b3bed_292.jpg Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0484 1 Евро 1.1697 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 0.8297 1 Аргентинское песо 0.1173 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3426 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0868 100 Вон Республики Корея 0.0956 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1720 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1567 1 Грузинский лари 0.4469 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0163 1 Английский фунт стерлингов 1.6325 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1263 1 Швейцарский франк 1.1222 1 Израильский шекель 0.2721 1 Канадский доллар 0.8672 1 Кувейтский динар 3.4728 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2890 1 Мексиканское песо 0.0682 1 Молдавский лей 0.0589 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1386 100 Узбекских сум 0.0416 1 Польский злотый 0.2866 1 Сингапурский доллар 0.7829 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4726 1 Турецкая лира 0.3890 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1667 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8723 1 Новозеландский доллар 0.7708 Золото (1 унция) 1246,8097 Серебро (1 унция) 17,0155 Платина (1 унция) 1186,7888 Палладий (1 унция) 820,8972