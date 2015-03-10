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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2015)

    1 евро - 1,1327 манат

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0491
    1 Евро 1.1327
    1 Российский рубль 0.0173
    1 Австралийский доллар 0.8021
    1 Аргентинское песо 0.1198
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3341
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0862
    100 Вон Республики Корея 0.0936
    1 Чешская крона 0.0415
    100 Чилийских песо 0.1670
    1 Китайский юань 0.1675
    1 Датская крона 0.1520
    1 Грузинский лари 0.4835
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5822
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1232
    1 Швейцарский франк 1.0592
    1 Израильский шекель 0.2622
    1 Канадский доллар 0.8301
    1 Кувейтский динар 3.5133
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0170
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2840
    1 Мексиканское песо 0.0676
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1317
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.2749
    1 Сингапурский доллар 0.7571
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4551
    1 Турецкая лира 0.4010
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1919
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0461
    100 Японских йен 0.8620
    1 Новозеландский доллар 0.7661
    Золото (1 унция) 1255,8734
    Серебро (1 унция) 16,4604
    Платина (1 унция) 1208,5632
    Палладий (1 унция) 863,4093
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