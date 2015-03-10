Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2015)

10 марта, 2015 10:01

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0491 1 Евро 1.1327 1 Российский рубль 0.0173 1 Австралийский доллар 0.8021 1 Аргентинское песо 0.1198 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3341 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0862 100 Вон Республики Корея 0.0936 1 Чешская крона 0.0415 100 Чилийских песо 0.1670 1 Китайский юань 0.1675 1 Датская крона 0.1520 1 Грузинский лари 0.4835 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5822 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1232 1 Швейцарский франк 1.0592 1 Израильский шекель 0.2622 1 Канадский доллар 0.8301 1 Кувейтский динар 3.5133 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0170 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2840 1 Мексиканское песо 0.0676 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1317 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.2749 1 Сингапурский доллар 0.7571 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4551 1 Турецкая лира 0.4010 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1919 1 Новый туркменский манат 0.2998 1 Украинская гривна 0.0461 100 Японских йен 0.8620 1 Новозеландский доллар 0.7661 Золото (1 унция) 1255,8734 Серебро (1 унция) 16,4604 Платина (1 унция) 1208,5632 Палладий (1 унция) 863,4093