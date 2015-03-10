Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2015)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0491
|1 Евро
|1.1327
|1 Российский рубль
|0.0173
|1 Австралийский доллар
|0.8021
|1 Аргентинское песо
|0.1198
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3341
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0862
|100 Вон Республики Корея
|0.0936
|1 Чешская крона
|0.0415
|100 Чилийских песо
|0.1670
|1 Китайский юань
|0.1675
|1 Датская крона
|0.1520
|1 Грузинский лари
|0.4835
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5822
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1232
|1 Швейцарский франк
|1.0592
|1 Израильский шекель
|0.2622
|1 Канадский доллар
|0.8301
|1 Кувейтский динар
|3.5133
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0170
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2840
|1 Мексиканское песо
|0.0676
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1317
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.2749
|1 Сингапурский доллар
|0.7571
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4551
|1 Турецкая лира
|0.4010
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1919
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0461
|100 Японских йен
|0.8620
|1 Новозеландский доллар
|0.7661
|Золото (1 унция)
|1255,8734
|Серебро (1 унция)
|16,4604
|Платина (1 унция)
|1208,5632
|Палладий (1 унция)
|863,4093
Tural İbadlıАвтор новости
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