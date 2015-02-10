Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2015)

10 февраля, 2015 10:18

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8888 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6135 1 Аргентинское песо 0.0905 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.2831 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0678 100 Вон Республики Корея 0.0720 1 Чешская крона 0.0321 100 Чилийских песо 0.1257 1 Китайский юань 0.1256 1 Датская крона 0.1194 1 Грузинский лари 0.3855 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1951 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0939 1 Швейцарский франк 0.8497 1 Израильский шекель 0.2024 1 Канадский доллар 0.6296 1 Кувейтский динар 2.6550 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0129 100 Ливанских фунтов 0.0520 1 Малазийский ринггит 0.2191 1 Мексиканское песо 0.0530 1 Молдавский лей 0.0423 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.1033 100 Узбекских сум 0.0320 1 Польский злотый 0.2125 1 Сингапурский доллар 0.5759 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1056 1 Турецкая лира 0.3168 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1454 1 Новый туркменский манат 0.2241 1 Украинская гривна 0.0314 100 Японских йен 0.6620 1 Новозеландский доллар 0.5827 Золото (1 унция) 974.74 Серебро (1 унция) 13.3599 Платина (1 унция) 958.54 Палладий (1 унция) 614.6951