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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2015)

    1 евро - 0,8888 манат

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8888
    1 Российский рубль 0.0120
    1 Австралийский доллар 0.6135
    1 Аргентинское песо 0.0905
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.2831
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0678
    100 Вон Республики Корея 0.0720
    1 Чешская крона 0.0321
    100 Чилийских песо 0.1257
    1 Китайский юань 0.1256
    1 Датская крона 0.1194
    1 Грузинский лари 0.3855
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1951
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0939
    1 Швейцарский франк 0.8497
    1 Израильский шекель 0.2024
    1 Канадский доллар 0.6296
    1 Кувейтский динар 2.6550
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0129
    100 Ливанских фунтов 0.0520
    1 Малазийский ринггит 0.2191
    1 Мексиканское песо 0.0530
    1 Молдавский лей 0.0423
    1 Египетский фунт 0.1035
    1 Норвежская крона 0.1033
    100 Узбекских сум 0.0320
    1 Польский злотый 0.2125
    1 Сингапурский доллар 0.5759
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1056
    1 Турецкая лира 0.3168
    1 Тайваньский доллар 0.0249
    1 Таджикский сомони 0.1454
    1 Новый туркменский манат 0.2241
    1 Украинская гривна 0.0314
    100 Японских йен 0.6620
    1 Новозеландский доллар 0.5827
    Золото (1 унция) 974.74
    Серебро (1 унция) 13.3599
    Платина (1 унция) 958.54
    Палладий (1 унция) 614.6951
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