Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2015)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8888
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6135
|1 Аргентинское песо
|0.0905
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.2831
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0678
|100 Вон Республики Корея
|0.0720
|1 Чешская крона
|0.0321
|100 Чилийских песо
|0.1257
|1 Китайский юань
|0.1256
|1 Датская крона
|0.1194
|1 Грузинский лари
|0.3855
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1951
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0939
|1 Швейцарский франк
|0.8497
|1 Израильский шекель
|0.2024
|1 Канадский доллар
|0.6296
|1 Кувейтский динар
|2.6550
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0129
|100 Ливанских фунтов
|0.0520
|1 Малазийский ринггит
|0.2191
|1 Мексиканское песо
|0.0530
|1 Молдавский лей
|0.0423
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.1033
|100 Узбекских сум
|0.0320
|1 Польский злотый
|0.2125
|1 Сингапурский доллар
|0.5759
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1056
|1 Турецкая лира
|0.3168
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1454
|1 Новый туркменский манат
|0.2241
|1 Украинская гривна
|0.0314
|100 Японских йен
|0.6620
|1 Новозеландский доллар
|0.5827
|Золото (1 унция)
|974.74
|Серебро (1 унция)
|13.3599
|Платина (1 унция)
|958.54
|Палладий (1 унция)
|614.6951
Tural İbadlıАвтор новости
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