Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2015)

8 июля, 2015 10:14

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0492 1 Евро 1.1539 1 Российский рубль 0.0185 1 Австралийский доллар 0.7782 1 Аргентинское песо 0.1153 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3294 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0842 100 Вон Республики Корея 0.0923 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1615 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1546 1 Грузинский лари 0.4652 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6198 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1232 1 Швейцарский франк 1.1093 1 Израильский шекель 0.2765 1 Канадский доллар 0.8245 1 Кувейтский динар 3.4667 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2756 1 Мексиканское песо 0.0663 1 Молдавский лей 0.0553 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1285 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2735 1 Сингапурский доллар 0.7738 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4636 1 Турецкая лира 0.3897 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3004 1 Украинская гривна 0.0486 100 Японских йен 0.8600 1 Новозеландский доллар 0.6975 Золото (1 унция) 1213,1375 Серебро (1 унция) 15,6436 Платина (1 унция) 1097,5632 Палладий (1 унция) 693,5212