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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2015)

    1 доллар - 1,0478 манат

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,05% и составил 1,0478 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,79% и составил 1,1817 маната.

    Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,85% и составил 0,0165 маната

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0478
    1 Евро 1.1817
    1 Российский рубль 0.0165
    1 Австралийский доллар 0.7528
    1 Аргентинское песо 0.1110
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2717
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0774
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0436
    100 Чилийских песо 0.1539
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1584
    1 Грузинский лари 0.4366
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.5983
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1273
    1 Швейцарский франк 1.0855
    1 Израильский шекель 0.2719
    1 Канадский доллар 0.8049
    1 Кувейтский динар 3.4660
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2420
    1 Мексиканское песо 0.0629
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1265
    100 Узбекских сум 0.0398
    1 Польский злотый 0.2787
    1 Сингапурский доллар 0.7359
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4704
    1 Турецкая лира 0.3543
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1625
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0483
    100 Японских йен 0.8735
    1 Новозеландский доллар 0.6903
    Золото (1 унция) 1202,3505
    Серебро (1 унция) 16,6181
    Платина (1 унция) 975,5018
    Палладий (1 унция) 734,5078
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