​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2015)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,05% и составил 1,0478 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,79% и составил 1,1817 маната.

Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,85% и составил 0,0165 маната