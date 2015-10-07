​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2015)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,05% и составил 1,0478 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,79% и составил 1,1817 маната.
Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,85% и составил 0,0165 маната
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1817
|1 Российский рубль
|0.0165
|1 Австралийский доллар
|0.7528
|1 Аргентинское песо
|0.1110
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2717
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0774
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0436
|100 Чилийских песо
|0.1539
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1584
|1 Грузинский лари
|0.4366
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5983
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1273
|1 Швейцарский франк
|1.0855
|1 Израильский шекель
|0.2719
|1 Канадский доллар
|0.8049
|1 Кувейтский динар
|3.4660
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2420
|1 Мексиканское песо
|0.0629
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1265
|100 Узбекских сум
|0.0398
|1 Польский злотый
|0.2787
|1 Сингапурский доллар
|0.7359
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4704
|1 Турецкая лира
|0.3543
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1625
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0483
|100 Японских йен
|0.8735
|1 Новозеландский доллар
|0.6903
|Золото (1 унция)
|1202,3505
|Серебро (1 унция)
|16,6181
|Платина (1 унция)
|975,5018
|Палладий (1 унция)
|734,5078
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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