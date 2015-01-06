Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2015)

Баку. 6 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9372
|1 Российский рубль
|0.0130
|1 Австралийский доллар
|0.6376
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.2898
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0671
|100 Вон Республики Корея
|0.0712
|1 Чешская крона
|0.0338
|100 Чилийских песо
|0.1271
|1 Китайский юань
|0.1262
|1 Датская крона
|0.1259
|1 Грузинский лари
|0.4177
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1969
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0991
|1 Швейцарский франк
|0.7799
|1 Израильский шекель
|0.1984
|1 Канадский доллар
|0.6677
|1 Кувейтский динар
|2.6717
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0133
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2206
|1 Мексиканское песо
|0.0525
|1 Молдавский лей
|0.0500
|1 Египетский фунт
|0.1099
|1 Норвежская крона
|0.1029
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2181
|1 Сингапурский доллар
|0.5878
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1244
|1 Турецкая лира
|0.3365
|1 Тайваньский доллар
|0.0245
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6579
|1 Новозеландский доллар
|0.6061
|Золото (1 унция)
|941.2800
|Серебро (1 унция)
|12.7245
|Платина (1 унция)
|945.9864
|Палладий (1 унция)
|622.8136
Tural İbadlıАвтор новости