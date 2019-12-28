Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2019)

По данным центробанка, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,9001 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0273 маната.