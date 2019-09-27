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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8568 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8568
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1489
1 Аргентинское песо 0.0297
1 Белорусский рубль 0.8203
1 Бразильский реал 0.4077
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1131
100 Вон Республики Корея 0.1414
1 Чешская крона 0.0719
100 Чилийских песо 0.2338
1 Китайский юань 0.2382
1 Датская крона 0.2487
1 Грузинский лари 0.5743
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0958
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1742
1 Швейцарский франк 1.7107
1 Израильский шекель 0.4876
1 Канадский доллар 1.2811
1 Кувейтский динар 5.5892
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4053
1 Мексиканское песо 0.0865
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1040
1 Норвежская крона 0.1873
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4234
1 Сингапурский доллар 1.2296
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3199
1 Турецкая лира 0.2994
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0706
100 Японских йен 1.5788
1 Новозеландский доллар 1.0696
Золото (1 унция) 2561.8065
Серебро (1 унция) 30.3526
Платина (1 унция) 1584.8760
Палладий (1 унция) 2836.3650
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