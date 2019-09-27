​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8568 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8568
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1489
|1 Аргентинское песо
|0.0297
|1 Белорусский рубль
|0.8203
|1 Бразильский реал
|0.4077
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1131
|100 Вон Республики Корея
|0.1414
|1 Чешская крона
|0.0719
|100 Чилийских песо
|0.2338
|1 Китайский юань
|0.2382
|1 Датская крона
|0.2487
|1 Грузинский лари
|0.5743
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0958
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1742
|1 Швейцарский франк
|1.7107
|1 Израильский шекель
|0.4876
|1 Канадский доллар
|1.2811
|1 Кувейтский динар
|5.5892
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4053
|1 Мексиканское песо
|0.0865
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.1040
|1 Норвежская крона
|0.1873
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4234
|1 Сингапурский доллар
|1.2296
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3199
|1 Турецкая лира
|0.2994
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0706
|100 Японских йен
|1.5788
|1 Новозеландский доллар
|1.0696
|Золото (1 унция)
|2561.8065
|Серебро (1 унция)
|30.3526
|Платина (1 унция)
|1584.8760
|Палладий (1 унция)
|2836.3650
Aqşin RafiqoğluАвтор новости