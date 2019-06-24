​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 1,9328 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9338
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1824
|1 Аргентинское песо
|0.0397
|1 Белорусский рубль
|0.8318
|1 Бразильский реал
|0.4448
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1469
|1 Чешская крона
|0.0755
|100 Чилийских песо
|0.2485
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2590
|1 Грузинский лари
|0.6127
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1676
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.7394
|1 Израильский шекель
|0.4706
|1 Канадский доллар
|1.2886
|1 Кувейтский динар
|5.6012
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1132
|1 Малазийский ринггит
|0.4101
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.1019
|1 Норвежская крона
|0.2003
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4546
|1 Сингапурский доллар
|1.2533
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3584
|1 Турецкая лира
|0.2945
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5825
|1 Новозеландский доллар
|1.1221
|Золото (1 унция)
|2384.1395
|Серебро (1 унция)
|26.0647
|Платина (1 унция)
|1380.5955
|Палладий (1 унция)
|2579.1550
Economic DepartmentАвтор новости