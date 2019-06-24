​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 1,9328 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9338 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1824 1 Аргентинское песо 0.0397 1 Белорусский рубль 0.8318 1 Бразильский реал 0.4448 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1188 100 Вон Республики Корея 0.1469 1 Чешская крона 0.0755 100 Чилийских песо 0.2485 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2590 1 Грузинский лари 0.6127 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1676 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1819 1 Швейцарский франк 1.7394 1 Израильский шекель 0.4706 1 Канадский доллар 1.2886 1 Кувейтский динар 5.6012 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1132 1 Малазийский ринггит 0.4101 1 Мексиканское песо 0.0890 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.1019 1 Норвежская крона 0.2003 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4546 1 Сингапурский доллар 1.2533 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3584 1 Турецкая лира 0.2945 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5825 1 Новозеландский доллар 1.1221 Золото (1 унция) 2384.1395 Серебро (1 унция) 26.0647 Платина (1 унция) 1380.5955 Палладий (1 унция) 2579.1550