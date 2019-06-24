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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 1,9328 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9338
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1824
1 Аргентинское песо 0.0397
1 Белорусский рубль 0.8318
1 Бразильский реал 0.4448
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1469
1 Чешская крона 0.0755
100 Чилийских песо 0.2485
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2590
1 Грузинский лари 0.6127
1 Гонконгский доллар 0.2176
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1676
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1819
1 Швейцарский франк 1.7394
1 Израильский шекель 0.4706
1 Канадский доллар 1.2886
1 Кувейтский динар 5.6012
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1132
1 Малазийский ринггит 0.4101
1 Мексиканское песо 0.0890
1 Молдавский лей 0.0933
1 Египетский фунт 0.1019
1 Норвежская крона 0.2003
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4546
1 Сингапурский доллар 1.2533
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3584
1 Турецкая лира 0.2945
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0651
100 Японских йен 1.5825
1 Новозеландский доллар 1.1221
Золото (1 унция) 2384.1395
Серебро (1 унция) 26.0647
Платина (1 унция) 1380.5955
Палладий (1 унция) 2579.1550
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