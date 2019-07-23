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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,228% - до 1,9027 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9027
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1937
1 Аргентинское песо 0.0400
1 Белорусский рубль 0.8403
1 Бразильский реал 0.4545
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1221
100 Вон Республики Корея 0.1443
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2468
1 Китайский юань 0.2470
1 Датская крона 0.2549
1 Грузинский лари 0.5913
1 Гонконгский доллар 0.2177
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1179
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1802
1 Швейцарский франк 1.7276
1 Израильский шекель 0.4818
1 Канадский доллар 1.2941
1 Кувейтский динар 5.5868
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4128
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0969
1 Египетский фунт 0.1022
1 Норвежская крона 0.1967
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4478
1 Сингапурский доллар 1.2467
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3491
1 Турецкая лира 0.2989
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0662
100 Японских йен 1.5720
1 Новозеландский доллар 1.1444
Золото (1 унция) 2408.8065
Серебро (1 унция) 27.5736
Платина (1 унция) 1436.0580
Палладий (1 унция) 2582.7165
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