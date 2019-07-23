​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,228% - до 1,9027 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9027
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1937
|1 Аргентинское песо
|0.0400
|1 Белорусский рубль
|0.8403
|1 Бразильский реал
|0.4545
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1221
|100 Вон Республики Корея
|0.1443
|1 Чешская крона
|0.0745
|100 Чилийских песо
|0.2468
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2549
|1 Грузинский лари
|0.5913
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1179
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1802
|1 Швейцарский франк
|1.7276
|1 Израильский шекель
|0.4818
|1 Канадский доллар
|1.2941
|1 Кувейтский динар
|5.5868
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4128
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1022
|1 Норвежская крона
|0.1967
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4478
|1 Сингапурский доллар
|1.2467
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3491
|1 Турецкая лира
|0.2989
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0662
|100 Японских йен
|1.5720
|1 Новозеландский доллар
|1.1444
|Золото (1 унция)
|2408.8065
|Серебро (1 унция)
|27.5736
|Платина (1 унция)
|1436.0580
|Палладий (1 унция)
|2582.7165
Tural İbadlıАвтор новости