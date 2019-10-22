 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8961 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8961
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1690
1 Аргентинское песо 0.0291
1 Белорусский рубль 0.8358
1 Бразильский реал 0.4117
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1151
100 Вон Республики Корея 0.1452
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2342
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2538
1 Грузинский лари 0.5735
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2069
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7228
1 Израильский шекель 0.4795
1 Канадский доллар 1.2995
1 Кувейтский динар 5.6051
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4063
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0979
1 Египетский фунт 0.1050
1 Норвежская крона 0.1862
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4431
1 Сингапурский доллар 1.2485
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3448
1 Турецкая лира 0.2902
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0684
100 Японских йен 1.5648
1 Новозеландский доллар 1.0930
Золото (1 унция) 2523.9390
Серебро (1 унция) 29.8613
Платина (1 унция) 1510.4840
Палладий (1 унция) 3005.7700
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!