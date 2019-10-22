​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8961 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8961 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1690 1 Аргентинское песо 0.0291 1 Белорусский рубль 0.8358 1 Бразильский реал 0.4117 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1151 100 Вон Республики Корея 0.1452 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2342 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2538 1 Грузинский лари 0.5735 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2069 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1763 1 Швейцарский франк 1.7228 1 Израильский шекель 0.4795 1 Канадский доллар 1.2995 1 Кувейтский динар 5.6051 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4063 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0979 1 Египетский фунт 0.1050 1 Норвежская крона 0.1862 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4431 1 Сингапурский доллар 1.2485 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3448 1 Турецкая лира 0.2902 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0684 100 Японских йен 1.5648 1 Новозеландский доллар 1.0930 Золото (1 унция) 2523.9390 Серебро (1 унция) 29.8613 Платина (1 унция) 1510.4840 Палладий (1 унция) 3005.7700