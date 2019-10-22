​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8961 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8961
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1690
|1 Аргентинское песо
|0.0291
|1 Белорусский рубль
|0.8358
|1 Бразильский реал
|0.4117
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1151
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2342
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2538
|1 Грузинский лари
|0.5735
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2069
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7228
|1 Израильский шекель
|0.4795
|1 Канадский доллар
|1.2995
|1 Кувейтский динар
|5.6051
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4063
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0979
|1 Египетский фунт
|0.1050
|1 Норвежская крона
|0.1862
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4431
|1 Сингапурский доллар
|1.2485
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3448
|1 Турецкая лира
|0.2902
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0684
|100 Японских йен
|1.5648
|1 Новозеландский доллар
|1.0930
|Золото (1 унция)
|2523.9390
|Серебро (1 унция)
|29.8613
|Платина (1 унция)
|1510.4840
|Палладий (1 унция)
|3005.7700
Tural İbadlıАвтор новости