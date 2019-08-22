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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,07% - до 1,8840 маната, курс рубля повысился на 0,78%, составив 0,0258 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8840
1 Российский рубль 0.0258
1 Австралийский доллар 1.1493
1 Аргентинское песо 0.0309
1 Белорусский рубль 0.8283
1 Бразильский реал 0.4220
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1114
100 Вон Республики Корея 0.1409
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2391
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2527
1 Грузинский лари 0.5797
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0603
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7300
1 Израильский шекель 0.4824
1 Канадский доллар 1.2772
1 Кувейтский динар 5.5892
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4065
1 Мексиканское песо 0.0862
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.1025
1 Норвежская крона 0.1898
100 Узбекских сум 0.0183
1 Польский злотый 0.4333
1 Сингапурский доллар 1.2266
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3319
1 Турецкая лира 0.2966
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0676
100 Японских йен 1.5972
1 Новозеландский доллар 1.0837
Золото (1 унция) 2550.1190
Серебро (1 унция) 28.9948
Платина (1 унция) 1442.1270
Палладий (1 унция) 2492.9650
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