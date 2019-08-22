Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,07% - до 1,8840 маната, курс рубля повысился на 0,78%, составив 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8840
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.1493
|1 Аргентинское песо
|0.0309
|1 Белорусский рубль
|0.8283
|1 Бразильский реал
|0.4220
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1114
|100 Вон Республики Корея
|0.1409
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2391
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2527
|1 Грузинский лари
|0.5797
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0603
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7300
|1 Израильский шекель
|0.4824
|1 Канадский доллар
|1.2772
|1 Кувейтский динар
|5.5892
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4065
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.1025
|1 Норвежская крона
|0.1898
|100 Узбекских сум
|0.0183
|1 Польский злотый
|0.4333
|1 Сингапурский доллар
|1.2266
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3319
|1 Турецкая лира
|0.2966
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0676
|100 Японских йен
|1.5972
|1 Новозеландский доллар
|1.0837
|Золото (1 унция)
|2550.1190
|Серебро (1 унция)
|28.9948
|Платина (1 унция)
|1442.1270
|Палладий (1 унция)
|2492.9650
Vüsal NəbiyevАвтор новости