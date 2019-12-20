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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 0,37% - до 0,0273 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8896
1 Российский рубль 0.0273
1 Австралийский доллар 1.1712
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8080
1 Бразильский реал 0.4182
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1195
100 Вон Республики Корея 0.1462
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2257
1 Китайский юань 0.2425
1 Датская крона 0.2529
1 Грузинский лари 0.5885
1 Гонконгский доллар 0.2179
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2135
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1805
1 Швейцарский франк 1.7364
1 Израильский шекель 0.4887
1 Канадский доллар 1.2943
1 Кувейтский динар 5.6000
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4105
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0983
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1895
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4434
1 Сингапурский доллар 1.2536
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3449
1 Турецкая лира 0.2862
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0730
100 Японских йен 1.5551
1 Новозеландский доллар 1.1219
Золото (1 унция) 2514.4190
Серебро (1 унция) 28.9987
Платина (1 унция) 1590.5370
Палладий (1 унция) 3305.7350
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