​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 0,37% - до 0,0273 маната.