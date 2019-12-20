​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 0,37% - до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8896
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.1712
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8080
|1 Бразильский реал
|0.4182
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1195
|100 Вон Республики Корея
|0.1462
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2257
|1 Китайский юань
|0.2425
|1 Датская крона
|0.2529
|1 Грузинский лари
|0.5885
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2135
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1805
|1 Швейцарский франк
|1.7364
|1 Израильский шекель
|0.4887
|1 Канадский доллар
|1.2943
|1 Кувейтский динар
|5.6000
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4105
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1895
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4434
|1 Сингапурский доллар
|1.2536
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3449
|1 Турецкая лира
|0.2862
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0730
|100 Японских йен
|1.5551
|1 Новозеландский доллар
|1.1219
|Золото (1 унция)
|2514.4190
|Серебро (1 унция)
|28.9987
|Платина (1 унция)
|1590.5370
|Палладий (1 унция)
|3305.7350
Kənan SadıqovАвтор новости