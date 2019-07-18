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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2019)
© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 1,9102 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9102
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1948
1 Аргентинское песо 0.0400
1 Белорусский рубль 0.8362
1 Бразильский реал 0.4515
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1214
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0746
100 Чилийских песо 0.2492
1 Китайский юань 0.2472
1 Датская крона 0.2558
1 Грузинский лари 0.5945
1 Гонконгский доллар 0.2176
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1145
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1816
1 Швейцарский франк 1.7253
1 Израильский шекель 0.4806
1 Канадский доллар 1.3023
1 Кувейтский динар 5.5969
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4133
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0964
1 Египетский фунт 0.1024
1 Норвежская крона 0.1980
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4479
1 Сингапурский доллар 1.2508
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3473
1 Турецкая лира 0.2991
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0654
100 Японских йен 1.5784
1 Новозеландский доллар 1.1458
Золото (1 унция) 2419.2700
Серебро (1 унция) 27.3571
Платина (1 унция) 1445.6120
Палладий (1 унция) 2624.8000
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