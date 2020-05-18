​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%- до 1,8395 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0232 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8395
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.0948
|1 Аргентинское песо
|0.0251
|1 Белорусский рубль
|0.6943
|1 Бразильский реал
|0.2903
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0918
|100 Вон Республики Корея
|0.1381
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.2057
|1 Китайский юань
|0.2391
|1 Датская крона
|0.2467
|1 Грузинский лари
|0.5307
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0566
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1727
|1 Швейцарский франк
|1.7494
|1 Израильский шекель
|0.4812
|1 Канадский доллар
|1.2075
|1 Кувейтский динар
|5.4957
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.3904
|1 Мексиканское песо
|0.0713
|1 Молдавский лей
|0.0955
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1666
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4029
|1 Сингапурский доллар
|1.1924
|1 Саудовский риал
|0.4524
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3110
|1 Турецкая лира
|0.2467
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5869
|1 Новозеландский доллар
|1.0119
|Золото (1 унция)
|2993.0965
|Серебро (1 унция)
|29.1942
|Платина (1 унция)
|1377.4420
|Палладий (1 унция)
|3322.3440