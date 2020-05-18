​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%- до 1,8395 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8395 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.0948 1 Аргентинское песо 0.0251 1 Белорусский рубль 0.6943 1 Бразильский реал 0.2903 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0918 100 Вон Республики Корея 0.1381 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.2057 1 Китайский юань 0.2391 1 Датская крона 0.2467 1 Грузинский лари 0.5307 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.0566 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1727 1 Швейцарский франк 1.7494 1 Израильский шекель 0.4812 1 Канадский доллар 1.2075 1 Кувейтский динар 5.4957 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0221 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.3904 1 Мексиканское песо 0.0713 1 Молдавский лей 0.0955 1 Египетский фунт 0.1080 1 Норвежская крона 0.1666 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4029 1 Сингапурский доллар 1.1924 1 Саудовский риал 0.4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3110 1 Турецкая лира 0.2467 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1656 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5869 1 Новозеландский доллар 1.0119 Золото (1 унция) 2993.0965 Серебро (1 унция) 29.1942 Платина (1 унция) 1377.4420 Палладий (1 унция) 3322.3440