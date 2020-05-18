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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%- до 1,8395 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8395
1 Российский рубль 0.0232
1 Австралийский доллар 1.0948
1 Аргентинское песо 0.0251
1 Белорусский рубль 0.6943
1 Бразильский реал 0.2903
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0918
100 Вон Республики Корея 0.1381
1 Чешская крона 0.0665
100 Чилийских песо 0.2057
1 Китайский юань 0.2391
1 Датская крона 0.2467
1 Грузинский лари 0.5307
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0566
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1727
1 Швейцарский франк 1.7494
1 Израильский шекель 0.4812
1 Канадский доллар 1.2075
1 Кувейтский динар 5.4957
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0221
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.3904
1 Мексиканское песо 0.0713
1 Молдавский лей 0.0955
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1666
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4029
1 Сингапурский доллар 1.1924
1 Саудовский риал 0.4524
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3110
1 Турецкая лира 0.2467
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5869
1 Новозеландский доллар 1.0119
Золото (1 унция) 2993.0965
Серебро (1 унция) 29.1942
Платина (1 унция) 1377.4420
Палладий (1 унция) 3322.3440
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