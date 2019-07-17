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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2019)
© Report

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1,9066 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9066
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1921
1 Аргентинское песо 0.0398
1 Белорусский рубль 0.8365
1 Бразильский реал 0.4510
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1216
100 Вон Республики Корея 0.1440
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2494
1 Китайский юань 0.2470
1 Датская крона 0.2553
1 Грузинский лари 0.5954
1 Гонконгский доллар 0.2176
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1114
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1810
1 Швейцарский франк 1.7218
1 Израильский шекель 0.4792
1 Канадский доллар 1.3008
1 Кувейтский динар 5.5896
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4130
1 Мексиканское песо 0.0890
1 Молдавский лей 0.0961
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1981
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4479
1 Сингапурский доллар 1.2497
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3484
1 Турецкая лира 0.2976
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0658
100 Японских йен 1.5712
1 Новозеландский доллар 1.1411
Золото (1 унция) 2388.8655
Серебро (1 унция) 26.5225
Платина (1 унция) 1429.1390
Палладий (1 унция) 2593.1120
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