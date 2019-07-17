​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1,9066 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9066
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1921
|1 Аргентинское песо
|0.0398
|1 Белорусский рубль
|0.8365
|1 Бразильский реал
|0.4510
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1216
|100 Вон Республики Корея
|0.1440
|1 Чешская крона
|0.0745
|100 Чилийских песо
|0.2494
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2553
|1 Грузинский лари
|0.5954
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1114
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1810
|1 Швейцарский франк
|1.7218
|1 Израильский шекель
|0.4792
|1 Канадский доллар
|1.3008
|1 Кувейтский динар
|5.5896
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4130
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1981
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4479
|1 Сингапурский доллар
|1.2497
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3484
|1 Турецкая лира
|0.2976
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5712
|1 Новозеландский доллар
|1.1411
|Золото (1 унция)
|2388.8655
|Серебро (1 унция)
|26.5225
|Платина (1 унция)
|1429.1390
|Палладий (1 унция)
|2593.1120
Tural İbadlıАвтор новости