Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,43% - до 1,8876 маната, курс рубля понизился на 0,39%, составив 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8876
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.1549
|1 Аргентинское песо
|0.0297
|1 Белорусский рубль
|0.8297
|1 Бразильский реал
|0.4258
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1116
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2392
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2530
|1 Грузинский лари
|0.5830
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0559
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7369
|1 Израильский шекель
|0.4804
|1 Канадский доллар
|1.2768
|1 Кувейтский динар
|5.5865
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4069
|1 Мексиканское песо
|0.0868
|1 Молдавский лей
|0.0973
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1883
|100 Узбекских сум
|0.0189
|1 Польский злотый
|0.4317
|1 Сингапурский доллар
|1.2260
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3365
|1 Турецкая лира
|0.3056
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0675
|100 Японских йен
|1.6019
|1 Новозеландский доллар
|1.0956
|Золото (1 унция)
|2587.3235
|Серебро (1 унция)
|29.3038
|Платина (1 унция)
|1424.5405
|Палладий (1 унция)
|2465.5780
Tural İbadlıАвтор новости