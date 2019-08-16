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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,43% - до 1,8876 маната, курс рубля понизился на 0,39%, составив 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8876
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1549
1 Аргентинское песо 0.0297
1 Белорусский рубль 0.8297
1 Бразильский реал 0.4258
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1116
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2392
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2530
1 Грузинский лари 0.5830
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.0559
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7369
1 Израильский шекель 0.4804
1 Канадский доллар 1.2768
1 Кувейтский динар 5.5865
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4069
1 Мексиканское песо 0.0868
1 Молдавский лей 0.0973
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1883
100 Узбекских сум 0.0189
1 Польский злотый 0.4317
1 Сингапурский доллар 1.2260
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3365
1 Турецкая лира 0.3056
1 Тайваньский доллар 0.0543
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0675
100 Японских йен 1.6019
1 Новозеландский доллар 1.0956
Золото (1 унция) 2587.3235
Серебро (1 унция) 29.3038
Платина (1 унция) 1424.5405
Палладий (1 унция) 2465.5780
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