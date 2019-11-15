​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,8744 маната, курс рубля – на 0,76% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8744
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1551
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8289
|1 Бразильский реал
|0.4058
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1149
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2118
|1 Китайский юань
|0.2426
|1 Датская крона
|0.2509
|1 Грузинский лари
|0.5737
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1898
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1759
|1 Швейцарский франк
|1.7188
|1 Израильский шекель
|0.4881
|1 Канадский доллар
|1.2858
|1 Кувейтский динар
|5.5962
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4098
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1860
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4376
|1 Сингапурский доллар
|1.2492
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3328
|1 Турецкая лира
|0.2954
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5657
|1 Новозеландский доллар
|1.0857
|Золото (1 унция)
|2493.2200
|Серебро (1 унция)
|28.8308
|Платина (1 унция)
|1500.9980
|Палладий (1 унция)
|2964.4600
Kənan SadıqovАвтор новости