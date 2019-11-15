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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,8744 маната, курс рубля – на 0,76% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8744
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1551
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8289
1 Бразильский реал 0.4058
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1149
100 Вон Республики Корея 0.1459
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2118
1 Китайский юань 0.2426
1 Датская крона 0.2509
1 Грузинский лари 0.5737
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1898
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1759
1 Швейцарский франк 1.7188
1 Израильский шекель 0.4881
1 Канадский доллар 1.2858
1 Кувейтский динар 5.5962
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4098
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1860
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4376
1 Сингапурский доллар 1.2492
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3328
1 Турецкая лира 0.2954
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5657
1 Новозеландский доллар 1.0857
Золото (1 унция) 2493.2200
Серебро (1 унция) 28.8308
Платина (1 унция) 1500.9980
Палладий (1 унция) 2964.4600
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