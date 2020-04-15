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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,30%- до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8657
1 Российский рубль 0.0233
1 Австралийский доллар 1.0889
1 Аргентинское песо 0.0260
1 Белорусский рубль 0.6919
1 Бразильский реал 0.3292
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0928
100 Вон Республики Корея 0.1401
1 Чешская крона 0.0695
100 Чилийских песо 0.1998
1 Китайский юань 0.2410
1 Датская крона 0.2500
1 Грузинский лари 0.5406
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1430
100 Индонезийских рупий 0.0109
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1708
1 Швейцарский франк 1.7688
1 Израильский шекель 0.4747
1 Канадский доллар 1.2226
1 Кувейтский динар 5.4589
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0210
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.3925
1 Мексиканское песо 0.0725
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1648
100 Узбекских сум 0.0175
1 Польский злотый 0.4128
1 Сингапурский доллар 1.2023
1 Саудовский риал 0.4520
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3264
1 Турецкая лира 0.2491
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0624
100 Японских йен 1.5875
1 Новозеландский доллар 1.0313
Золото (1 унция) 2931.0040
Серебро (1 унция) 26.6608
Платина (1 унция) 1344.8020
Палладий (1 унция) 3829.3520
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