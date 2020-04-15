​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,30%- до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8657
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.0889
|1 Аргентинское песо
|0.0260
|1 Белорусский рубль
|0.6919
|1 Бразильский реал
|0.3292
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0928
|100 Вон Республики Корея
|0.1401
|1 Чешская крона
|0.0695
|100 Чилийских песо
|0.1998
|1 Китайский юань
|0.2410
|1 Датская крона
|0.2500
|1 Грузинский лари
|0.5406
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1430
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1708
|1 Швейцарский франк
|1.7688
|1 Израильский шекель
|0.4747
|1 Канадский доллар
|1.2226
|1 Кувейтский динар
|5.4589
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3925
|1 Мексиканское песо
|0.0725
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1648
|100 Узбекских сум
|0.0175
|1 Польский злотый
|0.4128
|1 Сингапурский доллар
|1.2023
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3264
|1 Турецкая лира
|0.2491
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5875
|1 Новозеландский доллар
|1.0313
|Золото (1 унция)
|2931.0040
|Серебро (1 унция)
|26.6608
|Платина (1 унция)
|1344.8020
|Палладий (1 унция)
|3829.3520