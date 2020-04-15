​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,30%- до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.