Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8416 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8416
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1418
|1 Аргентинское песо
|0.0277
|1 Белорусский рубль
|0.7721
|1 Бразильский реал
|0.3905
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1138
|100 Вон Республики Корея
|0.1437
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2137
|1 Китайский юань
|0.2435
|1 Датская крона
|0.2465
|1 Грузинский лари
|0.5918
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2173
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7348
|1 Израильский шекель
|0.4963
|1 Канадский доллар
|1.2820
|1 Кувейтский динар
|5.5760
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4107
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1085
|1 Норвежская крона
|0.1835
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4336
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3257
|1 Турецкая лира
|0.2813
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0696
|100 Японских йен
|1.5485
|1 Новозеландский доллар
|1.0934
|Золото (1 унция)
|2677.0920
|Серебро (1 унция)
|30.0046
|Платина (1 унция)
|1653.1055
|Палладий (1 унция)
|4153.0490