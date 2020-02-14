 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8416 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8416
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1418
1 Аргентинское песо 0.0277
1 Белорусский рубль 0.7721
1 Бразильский реал 0.3905
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1138
100 Вон Республики Корея 0.1437
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2137
1 Китайский юань 0.2435
1 Датская крона 0.2465
1 Грузинский лари 0.5918
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2173
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7348
1 Израильский шекель 0.4963
1 Канадский доллар 1.2820
1 Кувейтский динар 5.5760
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4107
1 Мексиканское песо 0.0915
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1085
1 Норвежская крона 0.1835
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4336
1 Сингапурский доллар 1.2234
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3257
1 Турецкая лира 0.2813
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0696
100 Японских йен 1.5485
1 Новозеландский доллар 1.0934
Золото (1 унция) 2677.0920
Серебро (1 унция) 30.0046
Платина (1 унция) 1653.1055
Палладий (1 унция) 4153.0490
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!