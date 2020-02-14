Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8416 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8416 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1418 1 Аргентинское песо 0.0277 1 Белорусский рубль 0.7721 1 Бразильский реал 0.3905 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1138 100 Вон Республики Корея 0.1437 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2137 1 Китайский юань 0.2435 1 Датская крона 0.2465 1 Грузинский лари 0.5918 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.2173 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1756 1 Швейцарский франк 1.7348 1 Израильский шекель 0.4963 1 Канадский доллар 1.2820 1 Кувейтский динар 5.5760 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4107 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1085 1 Норвежская крона 0.1835 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4336 1 Сингапурский доллар 1.2234 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3257 1 Турецкая лира 0.2813 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0696 100 Японских йен 1.5485 1 Новозеландский доллар 1.0934 Золото (1 унция) 2677.0920 Серебро (1 унция) 30.0046 Платина (1 унция) 1653.1055 Палладий (1 унция) 4153.0490