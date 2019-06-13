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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% - до 1,9206 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9206
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1743
1 Аргентинское песо 0.0389
1 Белорусский рубль 0.8189
1 Бразильский реал 0.4395
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1140
100 Вон Республики Корея 0.1438
1 Чешская крона 0.0751
100 Чилийских песо 0.2444
1 Китайский юань 0.2456
1 Датская крона 0.2572
1 Грузинский лари 0.6217
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1574
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1796
1 Швейцарский франк 1.7093
1 Израильский шекель 0.4735
1 Канадский доллар 1.2750
1 Кувейтский динар 5.5946
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4086
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0939
1 Египетский фунт 0.1015
1 Норвежская крона 0.1962
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4513
1 Сингапурский доллар 1.2447
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3567
1 Турецкая лира 0.2911
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0642
100 Японских йен 1.5686
1 Новозеландский доллар 1.1170
Золото (1 унция) 2269.2450
Серебро (1 унция) 25.1396
Платина (1 унция) 1381.4880
Палладий (1 унция) 2393.9740
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