Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% - до 1,9206 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9206
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1743
|1 Аргентинское песо
|0.0389
|1 Белорусский рубль
|0.8189
|1 Бразильский реал
|0.4395
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1140
|100 Вон Республики Корея
|0.1438
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2444
|1 Китайский юань
|0.2456
|1 Датская крона
|0.2572
|1 Грузинский лари
|0.6217
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1574
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1796
|1 Швейцарский франк
|1.7093
|1 Израильский шекель
|0.4735
|1 Канадский доллар
|1.2750
|1 Кувейтский динар
|5.5946
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4086
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.1015
|1 Норвежская крона
|0.1962
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4513
|1 Сингапурский доллар
|1.2447
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3567
|1 Турецкая лира
|0.2911
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5686
|1 Новозеландский доллар
|1.1170
|Золото (1 унция)
|2269.2450
|Серебро (1 унция)
|25.1396
|Платина (1 унция)
|1381.4880
|Палладий (1 унция)
|2393.9740
Vüsal NəbiyevАвтор новости