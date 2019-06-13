Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% - до 1,9206 маната, курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9206 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1743 1 Аргентинское песо 0.0389 1 Белорусский рубль 0.8189 1 Бразильский реал 0.4395 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1140 100 Вон Республики Корея 0.1438 1 Чешская крона 0.0751 100 Чилийских песо 0.2444 1 Китайский юань 0.2456 1 Датская крона 0.2572 1 Грузинский лари 0.6217 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1574 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1796 1 Швейцарский франк 1.7093 1 Израильский шекель 0.4735 1 Канадский доллар 1.2750 1 Кувейтский динар 5.5946 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4086 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.1015 1 Норвежская крона 0.1962 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4513 1 Сингапурский доллар 1.2447 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3567 1 Турецкая лира 0.2911 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5686 1 Новозеландский доллар 1.1170 Золото (1 унция) 2269.2450 Серебро (1 унция) 25.1396 Платина (1 унция) 1381.4880 Палладий (1 унция) 2393.9740