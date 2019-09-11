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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8788 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,026 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8788
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1685
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8139
1 Бразильский реал 0.4164
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1427
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2389
1 Китайский юань 0.2390
1 Датская крона 0.2518
1 Грузинский лари 0.5734
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1009
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1758
1 Швейцарский франк 1.7140
1 Израильский шекель 0.4794
1 Канадский доллар 1.2935
1 Кувейтский динар 5.5918
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4068
1 Мексиканское песо 0.0872
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1034
1 Норвежская крона 0.1901
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4336
1 Сингапурский доллар 1.2331
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3280
1 Турецкая лира 0.2947
1 Тайваньский доллар 0.0545
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0681
100 Японских йен 1.5777
1 Новозеландский доллар 1.0932
Золото (1 унция) 2534.8020
Серебро (1 унция) 30.8195
Платина (1 унция) 1593.3250
Палладий (1 унция) 2660.5000
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