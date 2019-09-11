​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8788 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,026 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8788
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1685
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8139
|1 Бразильский реал
|0.4164
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1163
|100 Вон Республики Корея
|0.1427
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2389
|1 Китайский юань
|0.2390
|1 Датская крона
|0.2518
|1 Грузинский лари
|0.5734
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1009
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1758
|1 Швейцарский франк
|1.7140
|1 Израильский шекель
|0.4794
|1 Канадский доллар
|1.2935
|1 Кувейтский динар
|5.5918
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4068
|1 Мексиканское песо
|0.0872
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.1034
|1 Норвежская крона
|0.1901
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4336
|1 Сингапурский доллар
|1.2331
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3280
|1 Турецкая лира
|0.2947
|1 Тайваньский доллар
|0.0545
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0681
|100 Японских йен
|1.5777
|1 Новозеландский доллар
|1.0932
|Золото (1 унция)
|2534.8020
|Серебро (1 унция)
|30.8195
|Платина (1 унция)
|1593.3250
|Палладий (1 унция)
|2660.5000
Economic DepartmentАвтор новости