​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8788 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,026 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8788 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1685 1 Аргентинское песо 0.0303 1 Белорусский рубль 0.8139 1 Бразильский реал 0.4164 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1163 100 Вон Республики Корея 0.1427 1 Чешская крона 0.0726 100 Чилийских песо 0.2389 1 Китайский юань 0.2390 1 Датская крона 0.2518 1 Грузинский лари 0.5734 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1009 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1758 1 Швейцарский франк 1.7140 1 Израильский шекель 0.4794 1 Канадский доллар 1.2935 1 Кувейтский динар 5.5918 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4068 1 Мексиканское песо 0.0872 1 Молдавский лей 0.0958 1 Египетский фунт 0.1034 1 Норвежская крона 0.1901 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4336 1 Сингапурский доллар 1.2331 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3280 1 Турецкая лира 0.2947 1 Тайваньский доллар 0.0545 1 Таджикский сомони 0.1755 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0681 100 Японских йен 1.5777 1 Новозеландский доллар 1.0932 Золото (1 унция) 2534.8020 Серебро (1 унция) 30.8195 Платина (1 унция) 1593.3250 Палладий (1 унция) 2660.5000