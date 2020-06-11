​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1, 9297 маната, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0247 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9297 1 Российский рубль 0.0247 1 Австралийский доллар 1.1789 1 Аргентинское песо 0.0245 1 Белорусский рубль 0.7174 1 Бразильский реал 0.3418 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1019 100 Вон Республики Корея 0.1423 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2201 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2589 1 Грузинский лари 0.5615 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.1565 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1842 1 Швейцарский франк 1.7996 1 Израильский шекель 0.4947 1 Канадский доллар 1.2623 1 Кувейтский динар 5.5262 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0229 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.3995 1 Мексиканское песо 0.0766 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.1050 1 Норвежская крона 0.1812 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4322 1 Сингапурский доллар 1.2242 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3483 1 Турецкая лира 0.2508 1 Тайваньский доллар 0.0574 1 Таджикский сомони 0.1652 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5874 1 Новозеландский доллар 1.1039 Золото (1 унция) 2940.0820 Серебро (1 унция) 30.3595 Платина (1 унция) 1409.8525 Палладий (1 унция) 3293.3420