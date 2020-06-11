​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1, 9297 маната, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9297
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.1789
|1 Аргентинское песо
|0.0245
|1 Белорусский рубль
|0.7174
|1 Бразильский реал
|0.3418
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1019
|100 Вон Республики Корея
|0.1423
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2201
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2589
|1 Грузинский лари
|0.5615
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1565
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1842
|1 Швейцарский франк
|1.7996
|1 Израильский шекель
|0.4947
|1 Канадский доллар
|1.2623
|1 Кувейтский динар
|5.5262
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0229
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.3995
|1 Мексиканское песо
|0.0766
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.1050
|1 Норвежская крона
|0.1812
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4322
|1 Сингапурский доллар
|1.2242
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3483
|1 Турецкая лира
|0.2508
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1652
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5874
|1 Новозеландский доллар
|1.1039
|Золото (1 унция)
|2940.0820
|Серебро (1 унция)
|30.3595
|Платина (1 унция)
|1409.8525
|Палладий (1 унция)
|3293.3420