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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1, 9297 маната, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0247 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9297
1 Российский рубль 0.0247
1 Австралийский доллар 1.1789
1 Аргентинское песо 0.0245
1 Белорусский рубль 0.7174
1 Бразильский реал 0.3418
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1019
100 Вон Республики Корея 0.1423
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2201
1 Китайский юань 0.2404
1 Датская крона 0.2589
1 Грузинский лари 0.5615
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1565
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1842
1 Швейцарский франк 1.7996
1 Израильский шекель 0.4947
1 Канадский доллар 1.2623
1 Кувейтский динар 5.5262
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0229
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3995
1 Мексиканское песо 0.0766
1 Молдавский лей 0.0994
1 Египетский фунт 0.1050
1 Норвежская крона 0.1812
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4322
1 Сингапурский доллар 1.2242
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3483
1 Турецкая лира 0.2508
1 Тайваньский доллар 0.0574
1 Таджикский сомони 0.1652
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5874
1 Новозеландский доллар 1.1039
Золото (1 унция) 2940.0820
Серебро (1 унция) 30.3595
Платина (1 унция) 1409.8525
Палладий (1 унция) 3293.3420
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