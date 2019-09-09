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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,8746 маната, курс рубля повысился на 0,77% - до 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8746
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1655
1 Аргентинское песо 0.0304
1 Белорусский рубль 0.8071
1 Бразильский реал 0.4185
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1149
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2387
1 Китайский юань 0.2386
1 Датская крона 0.2512
1 Грузинский лари 0.5745
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.0870
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1762
1 Швейцарский франк 1.7186
1 Израильский шекель 0.4825
1 Канадский доллар 1.2910
1 Кувейтский динар 5.5928
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4068
1 Мексиканское песо 0.0871
1 Молдавский лей 0.0950
1 Египетский фунт 0.1032
1 Норвежская крона 0.1893
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4323
1 Сингапурский доллар 1.2315
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3274
1 Турецкая лира 0.2974
1 Тайваньский доллар 0.0545
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.5903
1 Новозеландский доллар 1.0925
Золото (1 унция) 2566.5155
Серебро (1 унция) 30.6766
Платина (1 унция) 1618.3830
Палладий (1 унция) 2614.6000
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