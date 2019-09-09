​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,8746 маната, курс рубля повысился на 0,77% - до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8746
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1655
|1 Аргентинское песо
|0.0304
|1 Белорусский рубль
|0.8071
|1 Бразильский реал
|0.4185
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1149
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2387
|1 Китайский юань
|0.2386
|1 Датская крона
|0.2512
|1 Грузинский лари
|0.5745
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0870
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1762
|1 Швейцарский франк
|1.7186
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2910
|1 Кувейтский динар
|5.5928
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4068
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.1032
|1 Норвежская крона
|0.1893
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4323
|1 Сингапурский доллар
|1.2315
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3274
|1 Турецкая лира
|0.2974
|1 Тайваньский доллар
|0.0545
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5903
|1 Новозеландский доллар
|1.0925
|Золото (1 унция)
|2566.5155
|Серебро (1 унция)
|30.6766
|Платина (1 унция)
|1618.3830
|Палладий (1 унция)
|2614.6000
Aqşin RafiqoğluАвтор новости