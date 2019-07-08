​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,9096 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9096
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1882
|1 Аргентинское песо
|0.0407
|1 Белорусский рубль
|0.8304
|1 Бразильский реал
|0.4449
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1197
|100 Вон Республики Корея
|0.1441
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2487
|1 Китайский юань
|0.2468
|1 Датская крона
|0.2559
|1 Грузинский лари
|0.6044
|1 Гонконгский доллар
|0.2181
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1302
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1804
|1 Швейцарский франк
|1.7173
|1 Израильский шекель
|0.4752
|1 Канадский доллар
|1.3008
|1 Кувейтский динар
|5.5905
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4102
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.1022
|1 Норвежская крона
|0.1975
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4490
|1 Сингапурский доллар
|1.2496
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3526
|1 Турецкая лира
|0.2957
|1 Тайваньский доллар
|0.0545
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0662
|100 Японских йен
|1.5695
|1 Новозеландский доллар
|1.1292
|Золото (1 унция)
|2379.4135
|Серебро (1 унция)
|25.5502
|Платина (1 унция)
|1381.4540
|Палладий (1 унция)
|2663.1095
Tural İbadlıАвтор новости