​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,9096 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9096 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1882 1 Аргентинское песо 0.0407 1 Белорусский рубль 0.8304 1 Бразильский реал 0.4449 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1197 100 Вон Республики Корея 0.1441 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2487 1 Китайский юань 0.2468 1 Датская крона 0.2559 1 Грузинский лари 0.6044 1 Гонконгский доллар 0.2181 1 Индийская рупия 0.0248 1 Британский фунт стерлингов 2.1302 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1804 1 Швейцарский франк 1.7173 1 Израильский шекель 0.4752 1 Канадский доллар 1.3008 1 Кувейтский динар 5.5905 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4102 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.1022 1 Норвежская крона 0.1975 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4490 1 Сингапурский доллар 1.2496 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3526 1 Турецкая лира 0.2957 1 Тайваньский доллар 0.0545 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0662 100 Японских йен 1.5695 1 Новозеландский доллар 1.1292 Золото (1 унция) 2379.4135 Серебро (1 унция) 25.5502 Платина (1 унция) 1381.4540 Палладий (1 унция) 2663.1095