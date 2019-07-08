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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,9096 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9096
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1882
1 Аргентинское песо 0.0407
1 Белорусский рубль 0.8304
1 Бразильский реал 0.4449
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1197
100 Вон Республики Корея 0.1441
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2487
1 Китайский юань 0.2468
1 Датская крона 0.2559
1 Грузинский лари 0.6044
1 Гонконгский доллар 0.2181
1 Индийская рупия 0.0248
1 Британский фунт стерлингов 2.1302
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1804
1 Швейцарский франк 1.7173
1 Израильский шекель 0.4752
1 Канадский доллар 1.3008
1 Кувейтский динар 5.5905
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4102
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.1022
1 Норвежская крона 0.1975
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4490
1 Сингапурский доллар 1.2496
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3526
1 Турецкая лира 0.2957
1 Тайваньский доллар 0.0545
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0662
100 Японских йен 1.5695
1 Новозеландский доллар 1.1292
Золото (1 унция) 2379.4135
Серебро (1 унция) 25.5502
Платина (1 унция) 1381.4540
Палладий (1 унция) 2663.1095
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