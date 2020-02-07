​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8669 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8669
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1420
|1 Аргентинское песо
|0.0280
|1 Белорусский рубль
|0.7862
|1 Бразильский реал
|0.3970
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1140
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2169
|1 Китайский юань
|0.2436
|1 Датская крона
|0.2498
|1 Грузинский лари
|0.5951
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1994
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1765
|1 Швейцарский франк
|1.7442
|1 Израильский шекель
|0.4958
|1 Канадский доллар
|1.2790
|1 Кувейтский динар
|5.5882
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4112
|1 Мексиканское песо
|0.0911
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1843
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4384
|1 Сингапурский доллар
|1.2270
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3351
|1 Турецкая лира
|0.2839
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5465
|1 Новозеландский доллар
|1.0968
|Золото (1 унция)
|2661.2055
|Серебро (1 унция)
|30.2494
|Платина (1 унция)
|1633.9975
|Палладий (1 унция)
|3961.6545