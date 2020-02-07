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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8669 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0269 маната.

ВалютаКурс
1 Доллар США1.7000
1 Евро1.8669
1 Российский рубль0.0269
1 Австралийский доллар1.1420
1 Аргентинское песо0.0280
1 Белорусский рубль0.7862
1 Бразильский реал0.3970
1 Дирхам ОАЭ0.4628
1 Южноафриканский рэнд0.1140
100 Вон Республики Корея0.1431
1 Чешская крона0.0747
100 Чилийских песо0.2169
1 Китайский юань0.2436
1 Датская крона0.2498
1 Грузинский лари0.5951
1 Гонконгский доллар0.2190
1 Индийская рупия0.0239
1 Британский фунт стерлингов2.1994
100 Индонезийских рупий0.0124
100 Иранских риалов0.0040
1 Шведская крона0.1765
1 Швейцарский франк1.7442
1 Израильский шекель0.4958
1 Канадский доллар1.2790
1 Кувейтский динар5.5882
1 Казахстанский тенге0.0045
1 Киргизский сом0.0243
100 Ливанских фунтов0.1122
1 Малазийский ринггит0.4112
1 Мексиканское песо0.0911
1 Молдавский лей0.0974
1 Египетский фунт0.1080
1 Норвежская крона0.1843
100 Узбекских сум0.0178
1 Польский злотый0.4384
1 Сингапурский доллар1.2270
1 Саудовский риал0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3351
1 Турецкая лира0.2839
1 Тайваньский доллар0.0564
1 Таджикский сомони0.1754
1 Новый туркменский манат0.4857
1 Украинская гривна0.0693
100 Японских йен1.5465
1 Новозеландский доллар1.0968
Золото (1 унция)2661.2055
Серебро (1 унция)30.2494
Платина (1 унция)1633.9975
Палладий (1 унция)3961.6545
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