​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8669 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8669 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1420 1 Аргентинское песо 0.0280 1 Белорусский рубль 0.7862 1 Бразильский реал 0.3970 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1140 100 Вон Республики Корея 0.1431 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2169 1 Китайский юань 0.2436 1 Датская крона 0.2498 1 Грузинский лари 0.5951 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1994 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1765 1 Швейцарский франк 1.7442 1 Израильский шекель 0.4958 1 Канадский доллар 1.2790 1 Кувейтский динар 5.5882 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4112 1 Мексиканское песо 0.0911 1 Молдавский лей 0.0974 1 Египетский фунт 0.1080 1 Норвежская крона 0.1843 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4384 1 Сингапурский доллар 1.2270 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3351 1 Турецкая лира 0.2839 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0693 100 Японских йен 1.5465 1 Новозеландский доллар 1.0968 Золото (1 унция) 2661.2055 Серебро (1 унция) 30.2494 Платина (1 унция) 1633.9975 Палладий (1 унция) 3961.6545