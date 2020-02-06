​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8693 маната, курс рубля повысился на 0,74% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8693 1 Российский рубль 0.0271 1 Австралийский доллар 1.1491 1 Аргентинское песо 0.0281 1 Белорусский рубль 0.7889 1 Бразильский реал 0.4008 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1154 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0745 100 Чилийских песо 0.2185 1 Китайский юань 0.2442 1 Датская крона 0.2501 1 Грузинский лари 0.5959 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2066 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1774 1 Швейцарский франк 1.7448 1 Израильский шекель 0.4939 1 Канадский доллар 1.2798 1 Кувейтский динар 5.5868 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4128 1 Мексиканское песо 0.0916 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1849 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4404 1 Сингапурский доллар 1.2281 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3382 1 Турецкая лира 0.2841 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0690 100 Японских йен 1.5460 1 Новозеландский доллар 1.1008 Золото (1 унция) 2640.6950 Серебро (1 унция) 30.0246 Платина (1 унция) 1673.9645 Палладий (1 унция) 4159.4835