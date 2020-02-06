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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8693 маната, курс рубля повысился на 0,74% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8693
1 Российский рубль 0.0271
1 Австралийский доллар 1.1491
1 Аргентинское песо 0.0281
1 Белорусский рубль 0.7889
1 Бразильский реал 0.4008
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1154
100 Вон Республики Корея 0.1442
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2185
1 Китайский юань 0.2442
1 Датская крона 0.2501
1 Грузинский лари 0.5959
1 Гонконгский доллар 0.2190
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2066
100 Индонезийских рупий 0.0125
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1774
1 Швейцарский франк 1.7448
1 Израильский шекель 0.4939
1 Канадский доллар 1.2798
1 Кувейтский динар 5.5868
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4128
1 Мексиканское песо 0.0916
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1849
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4404
1 Сингапурский доллар 1.2281
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3382
1 Турецкая лира 0.2841
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0690
100 Японских йен 1.5460
1 Новозеландский доллар 1.1008
Золото (1 унция) 2640.6950
Серебро (1 унция) 30.0246
Платина (1 унция) 1673.9645
Палладий (1 унция) 4159.4835
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