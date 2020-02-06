​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8693 маната, курс рубля повысился на 0,74% - до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8693
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.1491
|1 Аргентинское песо
|0.0281
|1 Белорусский рубль
|0.7889
|1 Бразильский реал
|0.4008
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1154
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0745
|100 Чилийских песо
|0.2185
|1 Китайский юань
|0.2442
|1 Датская крона
|0.2501
|1 Грузинский лари
|0.5959
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2066
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1774
|1 Швейцарский франк
|1.7448
|1 Израильский шекель
|0.4939
|1 Канадский доллар
|1.2798
|1 Кувейтский динар
|5.5868
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4128
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1849
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4404
|1 Сингапурский доллар
|1.2281
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3382
|1 Турецкая лира
|0.2841
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0690
|100 Японских йен
|1.5460
|1 Новозеландский доллар
|1.1008
|Золото (1 унция)
|2640.6950
|Серебро (1 унция)
|30.0246
|Платина (1 унция)
|1673.9645
|Палладий (1 унция)
|4159.4835