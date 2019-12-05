​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8841 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8841
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1626
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8024
|1 Бразильский реал
|0.4041
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1165
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2149
|1 Китайский юань
|0.2410
|1 Датская крона
|0.2522
|1 Грузинский лари
|0.5755
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2294
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1789
|1 Швейцарский франк
|1.7207
|1 Израильский шекель
|0.4891
|1 Канадский доллар
|1.2894
|1 Кувейтский динар
|5.5966
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4073
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0972
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4403
|1 Сингапурский доллар
|1.2478
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3403
|1 Турецкая лира
|0.2955
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0712
|100 Японских йен
|1.5618
|1 Новозеландский доллар
|1.1112
|Золото (1 унция)
|2508.9535
|Серебро (1 унция)
|28.6935
|Платина (1 унция)
|1530.0765
|Палладий (1 унция)
|3180.9380
Tural İbadlıАвтор новости