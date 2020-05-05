​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8533 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8533
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.0951
|1 Аргентинское песо
|0.0254
|1 Белорусский рубль
|0.6928
|1 Бразильский реал
|0.3067
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0920
|100 Вон Республики Корея
|0.1392
|1 Чешская крона
|0.0685
|100 Чилийских песо
|0.2032
|1 Китайский юань
|0.2407
|1 Датская крона
|0.2484
|1 Грузинский лари
|0.5300
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1178
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1727
|1 Швейцарский франк
|1.7604
|1 Израильский шекель
|0.4815
|1 Канадский доллар
|1.2082
|1 Кувейтский динар
|5.4967
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.3943
|1 Мексиканское песо
|0.0706
|1 Молдавский лей
|0.0946
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1651
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4077
|1 Сингапурский доллар
|1.2016
|1 Саудовский риал
|0.4523
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3225
|1 Турецкая лира
|0.2412
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5942
|1 Новозеландский доллар
|1.0299
|Золото (1 унция)
|2887.5690
|Серебро (1 унция)
|25.1409
|Платина (1 унция)
|1304.7330
|Палладий (1 унция)
|3171.5625