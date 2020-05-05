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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8533 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8533
1 Российский рубль 0.0227
1 Австралийский доллар 1.0951
1 Аргентинское песо 0.0254
1 Белорусский рубль 0.6928
1 Бразильский реал 0.3067
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0920
100 Вон Республики Корея 0.1392
1 Чешская крона 0.0685
100 Чилийских песо 0.2032
1 Китайский юань 0.2407
1 Датская крона 0.2484
1 Грузинский лари 0.5300
1 Гонконгский доллар 0.2192
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1178
100 Индонезийских рупий 0.0113
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1727
1 Швейцарский франк 1.7604
1 Израильский шекель 0.4815
1 Канадский доллар 1.2082
1 Кувейтский динар 5.4967
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.3943
1 Мексиканское песо 0.0706
1 Молдавский лей 0.0946
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1651
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4077
1 Сингапурский доллар 1.2016
1 Саудовский риал 0.4523
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3225
1 Турецкая лира 0.2412
1 Тайваньский доллар 0.0570
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0629
100 Японских йен 1.5942
1 Новозеландский доллар 1.0299
Золото (1 унция) 2887.5690
Серебро (1 унция) 25.1409
Платина (1 унция) 1304.7330
Палладий (1 унция) 3171.5625
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