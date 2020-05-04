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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8595 маната, курс рубля упал на 0,44% - до 0,0227 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8595
1 Российский рубль 0.0227
1 Австралийский доллар 1.0862
1 Аргентинское песо 0.0254
1 Белорусский рубль 0.7033
1 Бразильский реал 0.3099
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0901
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0683
100 Чилийских песо 0.2034
1 Китайский юань 0.2407
1 Датская крона 0.2492
1 Грузинский лари 0.5310
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1162
100 Индонезийских рупий 0.0112
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1715
1 Швейцарский франк 1.7631
1 Израильский шекель 0.4837
1 Канадский доллар 1.2038
1 Кувейтский динар 5.4974
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.3922
1 Мексиканское песо 0.0687
1 Молдавский лей 0.0944
1 Египетский фунт 0.1083
1 Норвежская крона 0.1631
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4072
1 Сингапурский доллар 1.1989
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3278
1 Турецкая лира 0.2419
1 Тайваньский доллар 0.0571
1 Таджикский сомони 0.1660
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0631
100 Японских йен 1.5929
1 Новозеландский доллар 1.0244
Золото (1 унция) 2887.6455
Серебро (1 унция) 25.4023
Платина (1 унция) 1301.6475
Палладий (1 унция) 3273.0440
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