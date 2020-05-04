​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8595 маната, курс рубля упал на 0,44% - до 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8595 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.0862 1 Аргентинское песо 0.0254 1 Белорусский рубль 0.7033 1 Бразильский реал 0.3099 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0901 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0683 100 Чилийских песо 0.2034 1 Китайский юань 0.2407 1 Датская крона 0.2492 1 Грузинский лари 0.5310 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.1162 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1715 1 Швейцарский франк 1.7631 1 Израильский шекель 0.4837 1 Канадский доллар 1.2038 1 Кувейтский динар 5.4974 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1131 1 Малазийский ринггит 0.3922 1 Мексиканское песо 0.0687 1 Молдавский лей 0.0944 1 Египетский фунт 0.1083 1 Норвежская крона 0.1631 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4072 1 Сингапурский доллар 1.1989 1 Саудовский риал 0.4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3278 1 Турецкая лира 0.2419 1 Тайваньский доллар 0.0571 1 Таджикский сомони 0.1660 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0631 100 Японских йен 1.5929 1 Новозеландский доллар 1.0244 Золото (1 унция) 2887.6455 Серебро (1 унция) 25.4023 Платина (1 унция) 1301.6475 Палладий (1 унция) 3273.0440