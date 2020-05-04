​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8595 маната, курс рубля упал на 0,44% - до 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8595
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.0862
|1 Аргентинское песо
|0.0254
|1 Белорусский рубль
|0.7033
|1 Бразильский реал
|0.3099
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0901
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2034
|1 Китайский юань
|0.2407
|1 Датская крона
|0.2492
|1 Грузинский лари
|0.5310
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1162
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1715
|1 Швейцарский франк
|1.7631
|1 Израильский шекель
|0.4837
|1 Канадский доллар
|1.2038
|1 Кувейтский динар
|5.4974
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.3922
|1 Мексиканское песо
|0.0687
|1 Молдавский лей
|0.0944
|1 Египетский фунт
|0.1083
|1 Норвежская крона
|0.1631
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4072
|1 Сингапурский доллар
|1.1989
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3278
|1 Турецкая лира
|0.2419
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.1660
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5929
|1 Новозеландский доллар
|1.0244
|Золото (1 унция)
|2887.6455
|Серебро (1 унция)
|25.4023
|Платина (1 унция)
|1301.6475
|Палладий (1 унция)
|3273.0440