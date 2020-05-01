​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,80% - до 1,8607 маната, курс рубля упал на 2,15% - до 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8607 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.0985 1 Аргентинское песо 0.0254 1 Белорусский рубль 0.7033 1 Бразильский реал 0.3099 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0910 100 Вон Республики Корея 0.1396 1 Чешская крона 0.0685 100 Чилийских песо 0.2035 1 Китайский юань 0.2407 1 Датская крона 0.2494 1 Грузинский лари 0.5306 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1352 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1738 1 Швейцарский франк 1.7617 1 Израильский шекель 0.4876 1 Канадский доллар 1.2141 1 Кувейтский динар 5.4965 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1131 1 Малазийский ринггит 0.3951 1 Мексиканское песо 0.0697 1 Молдавский лей 0.0944 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1652 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4089 1 Сингапурский доллар 1.2024 1 Саудовский риал 0.4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3229 1 Турецкая лира 0.2432 1 Тайваньский доллар 0.0572 1 Таджикский сомони 0.1660 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0631 100 Японских йен 1.5871 1 Новозеландский доллар 1.0350 Золото (1 унция) 2868.3845 Серебро (1 унция) 25.4078 Платина (1 унция) 1311.2865 Палладий (1 унция) 3340.3215