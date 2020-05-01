​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,80% - до 1,8607 маната, курс рубля упал на 2,15% - до 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8607
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0985
|1 Аргентинское песо
|0.0254
|1 Белорусский рубль
|0.7033
|1 Бразильский реал
|0.3099
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0910
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0685
|100 Чилийских песо
|0.2035
|1 Китайский юань
|0.2407
|1 Датская крона
|0.2494
|1 Грузинский лари
|0.5306
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1352
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1738
|1 Швейцарский франк
|1.7617
|1 Израильский шекель
|0.4876
|1 Канадский доллар
|1.2141
|1 Кувейтский динар
|5.4965
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.3951
|1 Мексиканское песо
|0.0697
|1 Молдавский лей
|0.0944
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1652
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4089
|1 Сингапурский доллар
|1.2024
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3229
|1 Турецкая лира
|0.2432
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1660
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5871
|1 Новозеландский доллар
|1.0350
|Золото (1 унция)
|2868.3845
|Серебро (1 унция)
|25.4078
|Платина (1 унция)
|1311.2865
|Палладий (1 унция)
|3340.3215