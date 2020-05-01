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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,80% - до 1,8607 маната, курс рубля упал на 2,15% - до 0,0228 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8607
1 Российский рубль 0.0228
1 Австралийский доллар 1.0985
1 Аргентинское песо 0.0254
1 Белорусский рубль 0.7033
1 Бразильский реал 0.3099
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0910
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0685
100 Чилийских песо 0.2035
1 Китайский юань 0.2407
1 Датская крона 0.2494
1 Грузинский лари 0.5306
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0226
1 Британский фунт стерлингов 2.1352
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1738
1 Швейцарский франк 1.7617
1 Израильский шекель 0.4876
1 Канадский доллар 1.2141
1 Кувейтский динар 5.4965
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.3951
1 Мексиканское песо 0.0697
1 Молдавский лей 0.0944
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1652
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4089
1 Сингапурский доллар 1.2024
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3229
1 Турецкая лира 0.2432
1 Тайваньский доллар 0.0572
1 Таджикский сомони 0.1660
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0631
100 Японских йен 1.5871
1 Новозеландский доллар 1.0350
Золото (1 унция) 2868.3845
Серебро (1 унция) 25.4078
Платина (1 унция) 1311.2865
Палладий (1 унция) 3340.3215
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