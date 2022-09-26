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Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня

Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до рекордного уровня в 18,44 турецкой лиры за 1 доллар США.
Финансы
26 сентября 2022 г. 11:38
Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня

Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до рекордного уровня в 18,44 турецкой лиры за 1 доллар США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов, распространенные агентством Bloomberg.

Минувшую неделю лира закрыла на уровне 18,42 за 1 доллар.

Центробанк Турции 22 сентября снизил ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) до 12%. Это, как отмечает агентство, также способствует ослаблению национальной валюты республики.

В начале августа Турецкий статистический институт сообщил, что инфляция в стране в годовом исчислении в июле 2022 года составила 79,6%. Этот показатель является рекордным с 2002 года. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, инфляция является в настоящий момент главной проблемой республики. Однако после заседания кабинета министров в августе он заверил граждан, что правительство страны сумеет решить эту проблему.

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Версия на английском языке Turkish lira falls to record level again

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