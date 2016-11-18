Курс евро упадет до 0,98 доллара

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Вчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США вновь спровоцировало укрепление доллара на международном валютном рынке. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, Йеллен отметила, что поступившие со времени последнего заседания ФРС доказательства указывают на ускорение экономического роста и инфляции, экономика близка к полной занятости. По ее словам, на рынках произошли заметные изменения после выборов в США, рынки ожидают пакета налогово-бюджетных стимулирующих мер, которые могут оказать влияние на инфляцию.

Дж.Йеллен также отметила, что неопределенность в экономике США будет сохраняться значительный период времени и ФРС внимательно следит за решениями Конгресса. Она поддержала вывод ФРС в ноябре о необходимости постепенного повышения ставок, подчеркнув, что финансовая система страны прочна, здорова и безопасна. Глава ФРС также заявила, что отношение долга к ВВП, вероятно, вырастет в силу демографических факторов, а законодателям следует сфокусироваться на создании факторов роста производительности.

После этих заявлений курс основной валютной пары доллар/евро откатился до уровня 1,05 USD/EUR. Таким образом, в ноябре доллар укрепился к евро на 3,6%. Сейчас курс равен 1,0595 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозируют падение курса евро до 0,98 USD/EUR. В долгосрочной перспективе курс достигнет 0,80 USD/EUR. Помимо этого, в 2017 году ожидается более интенсивный рост ключевой ставки США.