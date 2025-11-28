Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в Германии

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 10:14
    Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в Германии

    Курс евро к доллару снизился в пятницу утром перед публикацией статистики по безработице и инфляции в Германии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару опустился до $1,1583 с $1,1595 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время повысился до 156,36 иены с уровня прошлого закрытия в 156,32 иены за доллар.

    Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на символические на 0,08%, до 99,64 пункта.

    Позднее в пятницу планируется публикация данных по безработице в Германии от Федерального агентства по трудоустройству. Аналитики прогнозируют, что ее показатель в ноябре остался на уровне октября в 6,3%. Кроме того, в этот же день станут известны предварительные данные по инфляции в Германии за ноябрь. Ожидается, что годовая инфляция ускорится до 2,4% с уровня месяцем ранее в 2,3%.

    курс доллара курс валют курс евро

    Последние новости

    11:03

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

    Бизнес
    10:57

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    10:55

    ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

    Медиа
    10:48

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    10:47

    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Индивидуальные
    10:45

    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    10:43

    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    10:41

    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    10:38

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    Лента новостей