Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в Германии

Курс евро к доллару снизился в пятницу утром перед публикацией статистики по безработице и инфляции в Германии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару опустился до $1,1583 с $1,1595 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время повысился до 156,36 иены с уровня прошлого закрытия в 156,32 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на символические на 0,08%, до 99,64 пункта.

Позднее в пятницу планируется публикация данных по безработице в Германии от Федерального агентства по трудоустройству. Аналитики прогнозируют, что ее показатель в ноябре остался на уровне октября в 6,3%. Кроме того, в этот же день станут известны предварительные данные по инфляции в Германии за ноябрь. Ожидается, что годовая инфляция ускорится до 2,4% с уровня месяцем ранее в 2,3%.