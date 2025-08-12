О нас

Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики

Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики Курс евро к доллару во вторник днем снизился после публикации отчета европейской статистики, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США.
Финансы
12 августа 2025 г. 14:28
Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики

Курс евро к доллару во вторник днем снизился после публикации отчета европейской статистики, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1603 с уровня прошлого закрытия в $1,1616 за евро. Курс доллара к иене увеличился до 148,43 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 98,57 пункта.

Инвесторы обращают внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле. Аналитики ждали уменьшения показателя лишь до 40 пунктов. В то же время индекс текущих экономических условий в Германии сократился до минус 68,6 пункта с минус 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе только в минус 65 пунктов.

Позднее во вторник будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июле ускорилась до максимальных с февраля 2,8% с 2,7% в июне. Ускорение годовой базовой инфляции ожидается до 3% с 2,9% месяцем ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi