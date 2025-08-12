Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики

Курс евро к доллару во вторник днем снизился после публикации отчета европейской статистики, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США.

Курс евро к доллару во вторник днем снизился после публикации отчета европейской статистики, инвесторы в ожидании данных по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1603 с уровня прошлого закрытия в $1,1616 за евро. Курс доллара к иене увеличился до 148,43 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 98,57 пункта.

Инвесторы обращают внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле. Аналитики ждали уменьшения показателя лишь до 40 пунктов. В то же время индекс текущих экономических условий в Германии сократился до минус 68,6 пункта с минус 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе только в минус 65 пунктов.

Позднее во вторник будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июле ускорилась до максимальных с февраля 2,8% с 2,7% в июне. Ускорение годовой базовой инфляции ожидается до 3% с 2,9% месяцем ранее.