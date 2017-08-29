Курс евро к доллару достиг 32-месячного максимума

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Курс считающейся основной валютной пары USD/EUR превысил уровень 1,20 доллара.

Как сообщает Report, это связано с запуском ракеты Северной Кореей. Отметим, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Возникшая геополитическая напряженность отрицательно повлияла на доллар США. Так, правительство США неоднократно предупреждало Северную Корею по этому поводу.

Отметим, что в конце прошлой недели начался процесс снижения курса доллара. Доллар, начавший снижение с курса 1,18 USD/EUR после "мягкого" выступления председателя FED на саммите руководителей центральных банков в курортном городке Джексон-Хоуле, затем, с нанесенным 40 млрд ущербом экономике США ураганом "Харвей" в Мексиканском заливе, приблизился к отметке 1,20 USD/EUR.

Аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сингапуре Теппей Ино отметил, что не исключено и дальнейшее снижение доллара к иене, учитывая нарастающую геополитическую напряженность: "Не похоже, чтобы ситуация успокаивалась, поэтому я думаю, что нужно быть начеку".

Отметим, что в настоящее время курс USD/EUR сохранился на уровне 1,2030, и это с 1 января 2015 года самый высокий предел.