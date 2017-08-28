Курс доллара в Турции упал до 3,45 лиры

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции упал ниже уровня 3,45 лиры. Как сообщает Report, причиной этому послужил фактор удешевления доллара на глобальном валютном рынке.

Отметим, что курс доллара начал падать после выступления председателя Федеральной резервной системы (FED) Джанет Йеллен 25 августа на саммите руководителей центробанков в курортном городке Джексон-Хоуле. Так во время выступления Йеллен не высказывала мнений относительно монетарной политики FED или экономики США. Это создало у инвесторов неопределенность относительно даты начала уменьшения баланса FED и перспектив повышения учетной ставки.

Напомним, что в настоящее время курс TRY/USD на уровне 3,4480 лиры. Аналитическая группа Report прогнозирует, что понижение курса доллара временно и что до конца года доллар вновь подорожает. Так, падение доллара приводит к сокращению экспорта Турции. В итоге, имеющийся высокий дефицит внешней торговли Турции все более растет и оказывает серьезное негативное воздействие на платежный баланс.