​Курс доллара в России достиг шестимесячного максимума

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В России биржевой курс доллара США после 24 февраля впервые превысил отметку 64 RUB/USD, курс евро приблизился к 70 RUB/EUR.

Как сообщает Report, аналитики связывают снижение курса с падением цен на нефть на мировом рынке.

Отметим, что котировки сентябрьских фьючерсов на нефть упали ниже 50 долларов за баррель. Сейчас стоимость нефти марки Brent колеблется в диапазоне 49-50 долларов за баррель.

Напомним, что в последний раз нефть марки Brent продавалась по минимальной цене в 47,68 долларов за баррель 12 января 2015 года. В период глобального кризиса 2 декабря 2008 года цена на нефть составила 36,2 долларов за баррель. Исследователи прогнозируют падение стоимости нефти до 36,2 долларов за баррель к концу этого года.