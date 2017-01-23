Курс доллара резко снижается

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на торгах в Азии резко снизился. Как передает Report со ссылкой на vestifinance.ru, это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах по реализации протекционистских мер, сообщает CNBC.

Так, Дональд Трамп вчера заявил, что начнет переговоры с Мексикой и Канадой о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Напомним, что соглашение между тремя странами вступило в силу в 1994 году. Кроме того, Трамп подтвердил, что намерен добиться выхода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

После этих заявлений курс основной валютной пары USD/EUR вырос на 1,2% - до ,0750, курс JPY/USD упал на 1,1% - до 113,20.

Многое в политике Трампа, например, таможенные пошлины и увеличение расходов в экономике с полной занятостью, приведет к ускорению инфляции, что означает, что глава ФРС Джанет Йеллен будет повышать процентную ставку, толкая курс доллара вверх, отмечает президент консалтинговой компании Independent Strategy Дэвид Рош.

Аналитическая группа Report отмечает, что в первом квартале на финансовых рынках значительных изменений не ожидается: "Повышение ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 31 января - 1 февраля маловероятно. Учетная ставка может повыситься на заседании 14-15 марта. Затем ожидаются выборы в странах ЕС, что приведет к снижению евро и укреплению доллара. Курс евро не превысит отметку 1,10 USD/EUR. В среднесрочной перспективе курс упадет ниже паритета".