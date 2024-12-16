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Курс биткоина установил новый рекорд

Курс биткоина установил новый рекорд Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $105 тыс.
Финансы
16 декабря 2024 г. 04:19
Курс биткоина установил новый рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $105 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinbase.

По данным на 03:27 по бакинскому времени, криптовалюта преодолела отметку $105 тыс. (+3,25%) и достигла максимальных $105,2 тыс.

К 04:10 биткоин замедлил рост и торговался на уровне 104,6 тыс. (+3,10%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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Версия на азербайджанском языке “Bitcoin”nin qiyməti 105 min dollara yüksəlib

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