Курс биткоина поднялся более чем на 11% за сутки

Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов США впервые за более чем неделю падения. За сутки первая криптовалюта поднялась в цене на 11,3%.

Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов США впервые за более чем неделю падения. За сутки первая криптовалюта поднялась в цене на 11,3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Рынок криптовалют продолжал свое снижение с прошлой недели: тогда цена биткоина достигала 44 тыс. долларов. С тех пор криптовалюта подешевела более чем на 18%.

24 января стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже 35 тыс. долларов, что является минимальным значением с лета 2021 года.