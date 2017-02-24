Курс биткоина обновил исторический рекорд

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром курс биткоина достиг 1 215,80 долларов США, что стало новым историческим максимумом.

Как сообщает Report, растущий курс биткоина связан с позитивными ожиданиями трейдеров.

Напомним, что до этого курс биткоина достиг рекордной отметки в декабре 2013 года (1 200 долларов). 11 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может принять окончательное решение о создании первого биткоин-фонда.

Отметим, что 25 апреля 2010 года состоялись первые официальные торги по биткоину, на которых 1 000 биткоинов обменяли на 0,3 цента. Только в феврале 2011 года биткоин достиг паритета с долларом, и уже 9 июня курс достиг 29,57 долларов/биткоин. Затем курс упал до 2 долларов, а в апреле 2013 года достиг 266 долларов. Затем стоимость одного биткоина вновь упала до 50 долларов. В декабре того же года курс биткоина повысился до 1 200 долларов, а в январе 2015 года вновь снизился до 200 долларов.