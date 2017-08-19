Курс Bitcoin Cash за сутки вырос более чем на 60%

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Курс криптовалюты Bitcoin Cash, возникшей в результате разделения биткоина, вырос за последние сутки на 63,65 % и составил 635,38 доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные торговой площадки Coinmarketcap.

Напомним, что новая виртуальная валюта под названием Bitcoin Cash была выпущена в обращение с начала этого месяца, и ее стоимость, как и стоимость биткоина, стремительно растет. Отметим, что в настоящее время цена биткоина превышает 4 тыс. долларов.

Капитализация выпущенного в продажу в 2009 году биткоина в настоящее время составляет 67,5 млрд. долларов. Сейчас в обращении около 16,5 млн биткоинов.