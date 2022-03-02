Купонные выплаты НДЦ выросли на 40%

Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в феврале этого года.

Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в феврале этого года.

По данным Report, в прошлом месяце организация выплатила в общей сложности 835 инвесторам 71,8 млн манатов и 1,4 млн долларов США.

Это примерно на 40% больше, чем в феврале прошлого года.

Платежи осуществлялись для Министерства финансов, Государственной нефтяной компании (SOCAR), небанковской кредитной организации ЗАО Embafinance, ООО Ferrum Capital и авиакомпании Silk Way West.