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Купонные выплаты НДЦ выросли на 40%

Купонные выплаты НДЦ выросли на 40% Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в феврале этого года.
Финансы
2 марта 2022 г. 11:25
Купонные выплаты НДЦ выросли на 40%

Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в феврале этого года.

По данным Report, в прошлом месяце организация выплатила в общей сложности 835 инвесторам 71,8 млн манатов и 1,4 млн долларов США.

Это примерно на 40% больше, чем в феврале прошлого года.

Платежи осуществлялись для Министерства финансов, Государственной нефтяной компании (SOCAR), небанковской кредитной организации ЗАО Embafinance, ООО Ferrum Capital и авиакомпании Silk Way West.

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Версия на азербайджанском языке Milli Depozit Mərkəzinin kupon ödənişləri 40% artıb

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