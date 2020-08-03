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Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel

Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel Фонд купил 73,4 тыс. бумаг Intel, увеличив свою долю до 3,7 млн
Финансы
3 августа 2020 г. 13:22
Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel

Фонд пенсионного обеспечения государственных служащих штата Орегон (Oregon Public Employees Retirement Fund или Operf), начал сокращать свои доли в Apple, Microsoft и Tesla.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом пишет бизнес-издание Barron's со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

На конец 2019 года под управлением фонда 82 млрд долларов США. Сейчас он продал 55,6 тыс. акций Apple, снизив свою долю до 685,1 тыс., 159,3 тыс. акций Microsoft, снизив долю до 1,2 млн, 12 тыс. акций Tesla, снизив долю до 35,8 тыс. Продажи акций прошли во втором квартале 2020 года. 

Одновременно фонд пошел на покупку акций компании Intel. Он купил 73,4 тыс. бумаг, увеличив свою долю до 3,7 млн.

С начала 2020 года и до конца второго квартала акции Intel показали почти нейтральную динамику — за шесть месяцев котировки просели на 1,6%. Затем бумаги Intel начали падать и сейчас находятся на 21% ниже уровней начала года. Даже до покупки во втором квартале общее количество акций Intel в управлении Operf превосходило объемы бумаг Apple, Microsoft и Tesla вместе взятых.

 

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