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Крупнейший в мире производитель аккумуляторов выходит на IPO

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов выходит на IPO Китайская компания CATL - мировой лидер на рынке батарей для электромобилей - начала публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже.
Финансы
12 мая 2025 г. 10:30
Крупнейший в мире производитель аккумуляторов выходит на IPO

Китайская компания CATL - мировой лидер на рынке батарей для электромобилей - начала публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже.

Как передает Report, согласно проспекту, опубликованному на сайте фондовой площадки, период размещения акций завершится 16 мая, с 20 мая они начнут обращение на бирже.

Максимальная цена размещения составляет 263 гонконгских доллара (около $33,76) за акцию. Ценные бумаги будут торговаться под тикером 3750. Ожидается, что общий объем привлечения средств составит не менее $4 млрд.

CATL специализируется на производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и систем накопления энергии. Компания занимает первое место в мире по производству аккумуляторных батарей уже восемь лет подряд, ее доля на мировом рынке в 2024 году составила 37,9%. CATL создала шесть крупных научно-исследовательских центров и 13 баз по производству аккумуляторов по всему миру, а также сервисные центры в 64 странах и регионах мира.

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