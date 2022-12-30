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Крупнейшие в мире аукционные дома смогли заработать рекордные $18 млрд в 2022 году

Крупнейшие в мире аукционные дома смогли заработать рекордные $18 млрд в 2022 году Общие продажи Christie`s, Sotheby`s и Phillips достигли почти $18 млрд. При этом продажи Christie`s составили $8,4 млрд, Sotheby`s — $8 млрд, Phillips — $1,3 млрд. Для каждой компании прошедший год стал рекордным в плане продаж. При этом Christie`s устано
Финансы
30 декабря 2022 г. 01:38
Крупнейшие в мире аукционные дома смогли заработать рекордные $18 млрд в 2022 году

В 2022 году продажи трех крупнейших в мире аукционных домов практически дошли до рекордной отметки в $18 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Общие продажи Christie`s, Sotheby`s и Phillips достигли почти $18 млрд. При этом продажи Christie`s составили $8,4 млрд, Sotheby`s — $8 млрд, Phillips — $1,3 млрд. Для каждой компании прошедший год стал рекордным в плане продаж. При этом Christie`s установил рекорд продаж вообще за всю историю рынка произведений искусства, отметили в публикации.

Для Sotheby`s основная доля доходов этого года пришлась на продажу второй части коллекции миллиардеров Гарри и Линды Маклоуи, которые после развода решили делить свое имущество. При этом свою коллекцию они начали реализовывать еще в 2021 году. Тогда продажа первой части принесла Sotheby`s $922 млн, а уже в этом году – $246 млн.

Аукционный дом Phillips в 2022 году смог увеличить продажи на 8% по сравнению с прошлым годом. Самым дорогим лотом у компании стала картина Жан-Мишеля Баскии, которую продали за $85 млн.

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