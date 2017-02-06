Крупнейшие банки США могут вернуть в страну 100 млрд долларов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Шесть крупнейших американских банков могут вернуть в страну около 100 млрд долларов в случае, если администрации Трампа удастся осуществить дерегулирование банковского сектора. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете издания The Wall Street Journal.

Возвращение капитала в экономику США произойдет в форме выплат дивидендов акционерам и обратного выкупа акций компаний. Аналитики Morgan Stanley предполагают, что эта сумма составит 120 млрд долларов.

Старший портфельный менеджер Roosevelt Investment Group Джейсон Беновитц заявил WSJ, что выдвижение на первый план этого не являющегося приоритетным для администрации президента вопроса – положительный шаг.

Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении регулирования финансового сектора США.

Аналитическая группа Report полагает, что если американские банки начнут возвращать в страну средства, это приведет к дополнительному спросу на доллары и, как следствие, его подорожанию.