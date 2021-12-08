Крипторынок: В какие криптовалюты выгодно инвестировать?

Не рекомендуется думать о долгосрочных инвестициях при нестабильных ценах на рынке криптовалюты.

Не рекомендуется думать о долгосрочных инвестициях при нестабильных ценах на рынке криптовалюты.

Об этом Report сообщил дата-аналитик Низами Алышан, комментируя текущую ситуацию с криптовалютами.

Аналитик дал советы желающим вложиться в крипторынок: "Интерес к криптовалюте в стране сильно вырос за последний год. Многие крипто-трейдеры обладают недостаточными знаниями в своей области. Люди начинают вкладываться, думая, что это легкий заработок, и в большинстве случаев терпят неудачу в очень короткие сроки. Чтобы быть успешным на фондовом рынке, я бы посоветовал инвесторам сначала изучить основы рынка форекс. Затем я рекомендую шаг за шагом изучать метатрейдинг, техническую аналитику, взаимозависимость курсов валют и цен на нефть и золото. После чего они смогут перейти на платформу Tradingview и еще больше усовершенствовать свои знания“.

Дата-аналитик подчеркнул, что ситуация на криптобирже в настоящее время неопределенная: "Наши граждане не понимают многих вопросов. Они воспринимают каждый кризис в качестве майского [падение стоимости биткоина на 35% - до 37 тыс. долларов США], поскольку ранее не участвовали в операциях на криптобирже. Очередное падение курса биткоина в сентябре с 52 тыс. долларов США до 40 тыс. сформировало у наших трейдеров убеждение, что биткоин надо скупать, когда его цена "достигнет дна". Но это опасная тенденция, поскольку при коррекции или крахе фондового рынка, курс может упасть до любого предела. Поэтому необходимо покупать биткоины исключительно после того, как цена достигнет определенного порога для покупки.

В настоящее время биткоин торгуется по цене в 50 тысяч долларов США, и я не советую покупать его. Пока неясно, "дно" ли это, но есть вероятность падения биткоина до 29 тысяч долларов США. Поэтому стоит подождать, пока биткоин укрепится на отметке в 56 тысяч долларов США. Думать о долгосрочных инвестициях нужно только после того, как курс биткоина стабилизируется".

Н.Алышан рассказал, что биткоин является основной доминирующей криптовалютой на рынке, и его состояние должно быть стабильным, чтобы альткоины могли легко расти в цене: "Очень редко складывается ситуация, при которой какие-либо из 15 тыс. существующих на рынке криптовалют (по данным Coinmarketcap) росли бы в цене, когда биткоин дешевеет. Поэтому рисковать не стоит. С начала ноября, когда биткоин еще стоил 64-66 тысяч долларов США, я почти не провожу никаких операций в ожидании коррекции курса биткоина. Биткоин не может держаться на низких отметках в течении многих лет. Потому что мир криптовалют быстро развивается. В этом плане будущее за криптовалютой metaverse".