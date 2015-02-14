​Kredo Bank проводит новую депозитную кампанию

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 21-й годовщины создания ОАО Kredo Bank проводит кампанию по депозитным ставкам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, согласно кампании, процентная ставка по депозитам, вложенным в манатах или долларах сроком на 1 год, будет составлять 12% годовых, а в евро - 10% годовых. Клиенты смогут ежемесячно снимать проценты по этим вложениям.

Наряду с этим, сообщается, что процентная ставка по депозитам в манатах или долларах сроком на 18 месяцев и более составит 13% годовых, в евро - 11% годовых, а сроком на 2 года и более - 14% и 12% соответственно. Снятие процентов по данным вложениям возможно в конце срока.

Акция продолжится до 1 апреля.