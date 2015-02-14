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    ​Kredo Bank проводит новую депозитную кампанию

    Кампания продолжится до конца марта

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 21-й годовщины создания ОАО Kredo Bank проводит кампанию по депозитным ставкам. 

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, согласно кампании, процентная ставка по депозитам, вложенным в манатах или долларах сроком на 1 год, будет составлять 12% годовых, а в евро - 10% годовых. Клиенты смогут ежемесячно снимать проценты по этим вложениям. 

    Наряду с этим, сообщается, что процентная ставка по депозитам в манатах или долларах сроком на 18 месяцев и более составит 13% годовых, в евро - 11% годовых, а сроком на 2 года и более - 14% и 12% соответственно. Снятие процентов по данным вложениям возможно в конце срока. 

    Акция продолжится до 1 апреля.

    Процентная ставкаСнятие процентов
    AZNUSDEUR
    12 месяцев и более12% 12% 10% ежемесячно
    18 месяцев и более 13% 13% 11% в конце срока
    24 месяцев и более14%14%12%в конце срока
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